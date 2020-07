Galimberti: l’impegno è non tagliare i servizi

Milano, 4 lug. (askanews) – Approvato il Piano di diritto allo studio del comune di Milano per l’anno scolastico 2020/2021: 15,8 milioni di euro per garantire integrazione scolastica e successo formativo agli alunni con disabilità, libri di testo per le Scuole Primarie, il servizio di trasporto scolastico, anche per bambini con disabilità, le cosiddette funzioni miste del personale ausiliario tecnico amministrativo, i contributi per le spese d’ufficio e i progetti per ridurre la dispersione scolastica. Lo ha annunciato Palazzo Marino in una nota.

“Ogni anno – ha detto l’assessore all’Educazione Laura Galimberti – il Comune mette in campo investimenti per garantire anche ai bambini e alle bambine in maggiore difficoltà il diritto-dovere all’istruzione. Anche nel 2020, nonostante le difficoltà di bilancio che Milano, l’impegno è non tagliare i servizi, soprattutto quelli dedicati alle fasce più deboli della popolazione, come gli alunni con disabilità, per i quali sono stanziati i fondi più consistenti”.

A bambini e bambine con disabilità Palazzo Marino ha stanziato circa 11,9 milioni di euro. Gli interventi, formulati in un piano educativo individualizzato, vengono realizzati attraverso soggetti del Terzo Settore accreditati, che garantiscono uno standard qualitativo omogeneo, anche attraverso la fornitura di materiale didattico e di attrezzature ad uso degli alunni. Durante lo scorso anno scolastico, i fondi stanziati dal Comune di Milano hanno permesso di assistere 3.808 alunni con disabilità.

Sono 2,4 milioni di euro i fondi che l’amministrazione investe per la fornitura delle cedole librarie. La fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie nell’anno 2019/2020 ha riguardato oltre 59mila bambini.

Altro capitolo del Diritto allo studio riguarda il trasporto scolastico dedicato agli alunni residenti a Milano che frequentano le Scuole Primarie o Secondarie di primo grado, nei casi in cui l’abitazione disti più di due chilometri dalla scuola di bacino e il percorso non sia adeguatamente coperto dalla rete del trasporto pubblico, e agli alunni con disabilità per raggiungere le sedi scolastiche e i luoghi di terapia. In totale lo stanziamento è di oltre 576mila euro e lo scorso anno ha permesso il trasporto di oltre 1.100 bambini.