No alla Dad, sì agli Asacom nel Miur

Il 25 giugno la manifestazione Cobas Asacom Scuola

Tutti pronti per la manifestazione che si svolgerà il prossimo 25 giugno in numerose città d’Italia. Anche a Catania, genitori, studenti, docenti, assistenti all’autonomia e/o alla comunicazione, operatori igienico personali, dopo essersi confrontati nei giorni scorsi sui nodi centrali relativi al mondo della scuola, hanno deciso di scendere in piazza per dare voce alle loro richieste.

Manifestazione 25 giugno

Innanzitutto, i diritti di tanti alunni diversamente abili che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere presenti in aula (la didattica a distanza li ha notevolmente penalizzati e isolati) grazie al supporto degli operatori igienico personali e degli Asacom.

In particolare, questi ultimi lavorano in equipe con gli insegnanti di sostegno e curriculari per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale. Mediatori tra l’alunno e i docenti, ma anche con l’intero gruppo classe, gli Asacom garantiscono il fondamentale rapporto tra pari, l’inclusione nelle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche e supportano quotidianamente le famiglie.

Adesso è fondamentale garantire ai giovani diversamente abili, molto penalizzati durante quest’ultimo periodo di didattica a distanza, di tornare a scuola in presenza a settembre, adeguatamente supportati grazie a un servizio completo e qualificato.

Docenti, studenti, famiglie, assistenti all’autonomia e alla comunicazione e operatori igienico personali chiedono, pertanto, un servizio di qualità per i ragazzi, rivendicando lezioni di 60 minuti (e non di 40, come annunciato), la riduzione di allievi ad un massimo di 15 per classe, la costruzione di nuovi plessi e il recupero e il riuso di immobili dismessi e abbandonati.

Infine, un servizio di qualità potrà essere garantito grazie alla presenza costante degli Asacom e degli operatori a scuola, non come figure esterne (periodicamente “agganciate” a cooperative o alla Città Metropolitana di Catania), ma in qualità di dipendenti del Ministerno dell’Istruzione.

La manifestazione si terrà il 25 giugno, a partire dalle 18, in piazza Università.

ALESSANDRA MERCURIO

Addetto stampa

Cobas Asacom Scuola