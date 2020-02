Resta solo da posizionare i libri sull’ultimo scaffale, sistemare i giochi appena arrivati e finire di montare i tappeti morbidi per l’area baby: ad una manciata di giorni dall’inaugurazione Elena Fiasco, educatrice nonchè titolare de “Il Ghirigoro”, non si ferma un attimo e con meticolosa cura da gli ultimi ritocchi alla ludoteca, spazio ricreativo nonchè libreria e giochi educativi che sta per aprire a Palestrina in via della Croce 15.

IL SOGNO DI ELENA

Uno spazio per bambini e ragazzi, servizio che mancava sul territorio. Un sogno nel cassetto per la giovane e intraprendente Elena che sta per realizzarsi. “Dopo anni di esperienza nella scuola e nel sociale, ho ritenuto importante allestire uno spazio unico in cui i più piccoli possano giocare e divertirsi ma anche avere un sostegno nei compiti. Una ludoteca che al mattino accoglierà i bambini più piccoli, e nel pomeriggio si dividerà tra le attività ludiche e quelle di dopo scuola. Un luogo dove i bambini potranno giocare liberamente, sperimentare, sviluppare capacità manuali e creative, e un punto di riferimento per gli adulti che il sabato mattina potranno prendere parte gratuitamente ad alcuni incontri tenuti da specialisti (logopedista, nutrizionista, esperti del web, Croce Rossa etc.), per approfondire alcune tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza. Oltre agli incontri gratuiti pensati per gli adulti, stiamo prevedendo anche alcuni corsi di formazione a pagamento specifici. Tra questi ce ne sarà uno dedicato al LIS, per conoscere il linguaggio dei segni, e uno sulle Tecniche di Manovre salvavita a cura della CRI e dedicato sia ai grandi che seguiranno la lezione all’interno della ludoteca, che ai bambini instruiti nel nostro giardino dai volontari della Croce Rossa”.

SPAZIO POLIFUNZIONALE

Uno spazio polifunzionale di 80mq, divertente e colorato, che la mattina ospita il Ghirigoro Baby per i bambini dai 18 ai 36 mesi di età con attività laboratoriali pensate per loro (pittura, travasi, manipolazione), e nel pomeriggio si trasforma in Ludoteca per accogliere i più grandi, dai 3 ai 12 anni di età. Questi ultimi saranno coinvolti in vari laboratori che coprono tutte le fasce orarie e che spaziano dal Circo al Musical, dallo Yoga baby alla Cucina, dall’Orto didattico ai Laboratori creativi, passando per la Musica con uno specifico laboratorio di avvicinamento allo strumento propedeutico per chi vorrà partecipare al Corso di chitarra che partirà a settembre.

Giochi, svago e creatività ma non solo: “Il Ghirigoro” offre anche aiuto nello svolgimento dei compiti per i bambini della Scuola primaria ed è dotato anche di un Spazio studio dove i ragazzi più grandi della Scuola media dalle 14.15 alle 16.00, seguiti sempre da un educatore, potranno studiare e usufruire del Pc a disposizione per effettuare ricerche.

SERVIZI GRATUITI

Tra i servizi aggiuntivi e gratuiti della struttura troviamo un angolo dedicato all’Allattamento, con una comoda potrona, e il Baby Pit Stop, riconosciuto da Unicef, ossia uno spazio fasciatoio dove le mamme e i papà anche di passaggio possono cambiare il proprio bambino utilizzando pannolini ecologici messi a disposizione da “Il Ghirigoro”.

LA LIBRERIA

Fiore all’occhiello della struttura la bellissima Libreria con testi di medi e piccoli editori, adatti ai bambini dai zero ai 15 anni di età, e Giochi educativi del francese Djeco, uno dei marchi di giocattoli in legno più prestigiosi in Europa. “

“Quando ho deciso di aprire questa attività – spiega Elena -, ho pensato che non poteva mancare al suo interno una bella libreria che contenesse libri nuovi, storie inedite o poco conosciute, che potessero incuriosire e stimolare i bambini nella lettura. Ad affiancare i libri ci sono tanti giochi educativi della Djeco come, giochi di carte e giochi di società, puzzle e giocattoli tutti in legno e cartone 100% ecologici”.

IL GHIRIGORO E L’ECOLOGIA

“Sono fermamente convinta che, nell’emergenza ambientale che stiamo attraversando, ogni piccola scelta possa fare la differenza; per questo ho scelto di offrire ai nostri bambini solo Merende biologiche (studiate da una nutrizionista) con particolare attenzione al Plastic free (stoviglie e bicchieri), e dare la possibilità ai nostri bambini di sviluppare ed esprimere l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente attraverso specifici giochi e laboratori dedicati all’ecologia. Solo così gli adulti di domani potranno cambiare veramente le cose”.

FESTE COMPLEANNO ED ALTRI EVENTI

L’ampia sala de “Il Ghirigoro” si presta anche ad ospitare feste di compleanno e altri piccoli eventi. E’ possibile prenotarla il sabato e la domenica.

BOMBONIERE SOLIDALI

Per chi desidera può ordinare presso “Il Ghirigoro” anche bomboniere solidali di Save the Children e Clown Dottori, oltre a inviti e biglietti per eventi personalizzati fatti a mano da un’artigiana locale.

CONTATTI

IL GHIRIGORO è a Palestrina in via della Croce 15

Tel. 333.72.84.539

Email: ilghirigoro.palestrina@gmail.com