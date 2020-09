Trasporto persone con disabilità, prorogata scadenza per domande ingresso in graduatoria

E’ il 1° giugno 2019, e non più l’11 maggio come precedentemente stabilito, il termine ultimo per presentare domanda di ammissione alla graduatoria unica degli aventi diritto al servizio di trasporto, in quanto persone con disabilità.

La proroga è stata decisa per dare a tutti il tempo di raccogliere i documenti (uffici e patronati sono in questo periodo sotto pressione per le scadenze fiscali). Il bando, inoltre, è stato adeguato alle particolari esigenze delle famiglie con minori con disabilità.

Il nuovo avviso pubblico è nella sezione Bandi e Concorsi.

