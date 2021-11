Arte, Cinema Donne – Valmontone il programma della seconda giornata del W.A.I.F. – Il Festival delle Donne

#dirittodelledonne

Appuntamento oggi con la seconda giornata della II edizione del Women’s Art Independent Festival (W.A.I.F.), il festival dedicato alle donne diretto da Claudio Miani e organizzato da Officina d’Arte OutOut, che si svolgerà nelle suggestive mura di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone.

Nella giornata odierna si parlerà di sport con l’incontro “La donna del calcio, Per uno Sport senza generi” con la Presidente della IX Commissione Eleonora Mattia e l’ex-Presidente della A.S. Roma Rosella Sensi, moderato da Massimiliano Magni (speaker di Rete Sport 104.2) e Chiara Zucchelli (giornalista della Gazzetta dello Sport e speaker di Rete Sport 104.2).

Pubblicità

Torna anche il salotto creato e condotto dal cantautore e speaker radiofonico Bussoletti “Lingue a Sonagli”, il talkshow rivelazione dove attori, musicisti, influencer, sportivi, personaggi tv e comici si mostrano per come non li si conosce. Ospite di questa prima puntata sarà Carolina Rey (volto di Rai1 e speaker di Radio Freccia).

A seguire: “La libertà di essere Donna”, l’incontro moderato da Miani con l’attrice e performer Giulia Di Quilio e l’artista e coreografa subacquea Lucia Natale, in cui le due artiste si confronteranno sul significato dell’essere donna e manifestare la propria libertà attraverso l’uso del corpo.

Cosa vuol dire essere donna e manifestare la propria libertà attraverso l’uso del corpo, utilizzando quest’ultimo come vero e proprio mezzo di comunicazione e narrazione?

Prendendo in prestito il celebre assioma “Il corpo è mio e lo gestisco io”, si rifletterà sull’importanza dell’immagine nel corpo e la capacità di utilizzarlo per fare arte.

Per l’occasione, verrà presentato il primo numero della nuova rivista dedicata all’eros ed edita dall’Officina d’Arte OutOut: #Eros, ispirata alla celebre rivista americana degli anni Sessanta Eros di Ralph Ginsburg ed Herb Lubalin.

A chiudere la giornata: “Tra pathos ed Eros. Il potere del Corpo”, il concerto per pianoforte su stralci cinematografici del M.° Marco Werba, con la voce di Valentina D’Antoni.

IL PROGRAMMA

· VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021

Ore 16.00 – “La donna del calcio”, Per uno Sport senza generi introduce l’incontro la Presidente della IX Commissione, Eleonora Mattia. Incontro con l’ex-Presidente della A.S. Roma, Rosella Sensi. Moderano l’incontro Massimiliano Magni, speaker di Rete Sport 104.2 e Chiara Zucchelli, giornalista della Gazzetta dello Sport e speaker di Rete Sport 104.2

Ore 18.00 – Lingue a Sonagli, il salotto sgualcito di Bussoletti. Talkshow rivelazione creato e condotto dal cantautore Luca Bussoletti, dove attori, musicisti, influencer, sportivi, personaggi tv e comici si mostrano per come non li si conosce. Ospite di questa prima puntata Carolina Rey (volto di Rai1 e speaker di Radio Freccia)

Ore 19.30 – “La libertà di essere Donna” – Incontro con l’attrice e performer Giulia Di Quilio e con l’artista e coreografa subacquea Lucia Natale. Modera l’incontro il Direttore Artistico Claudio Miani. Nell’occasione verrà presentato il primo albo #Eros edito dall’Officina d’Aerte OutOut.

Ore 21.00 – “Tra pathos ed Eros. Il potere del Corpo”. Concerto per Pianoforte su stralci cinematografici del M.° Marco Werba. Voce Valentina D’Antoni. Due tempi scenici per raccontare il Grande Cinema.