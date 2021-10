Pubblicità

Presentazione del libro “Coco Chanel – Una donna del nostro tempo”, di Annarita Briganti e a seguire inaugurazione del ristorante con prelibatezze dello chef

Venerdì 8 ottobre, alle ore 19.00, presso il ristorante il Nazareno (Largo del Nazareno, 13) verrà presentato il libro di Annarita Briganti “Coco Chanel – Una donna del nostro tempo”, Cairo Editore. Chanel, il fascino e la conquista. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, tutta un’altra Chanel, con molte novità e contenuti inediti in Italia che l’autrice ha raccontato nel suo libro e racconterà durante l’incontro.

In una narrazione che all’intensità della ricerca unisce una concezione viva della memoria quale dimensione non del passato, ma del presente, Annarita Briganti conduce il lettore in un vero e proprio incontro con una donna che a mezzo secolo dalla scomparsa appartiene ancora, e pienamente, al nostro tempo. Nel suo racconto, i luoghi attraversati e i sentimenti vissuti fanno brillare gli eventi storici di luce propria, restituendoci la persona Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le leggende e le polemiche, la sua forza oggi che, come mai prima, ne avvertiamo il bisogno.

A seguire l’inaugurazione del ristorante “Il Nazareno”, con una cena in tema con la grande icona della moda Coco Chanel. Tutto lo staff de “Il Nazareno”, nato grazie alla partnership tra Domenico Scevola e Fabio Palazzi, con la riapertura del ristorante hanno dato un segno di ripresa in una Roma che sta rinascendo mettendo a disposizione di tutti i cittadini e dei visitatori le prelibatezze di una cucina ricercata con protagonista il pesce fresco e di alta qualità, carpacci di pesce misto, tartare di vari gusti e cruderie di pesce da intenditori, Il ristorante “Il Nazareno”, aperto in pieno Centro Storico, vuole restituire a Roma tutta la sua grandezza, caratterizzata, sicuramente, anche da una cultura gastronomica.

Il tutto alla presenza di numerosi ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui: Valeria Marini, Federico Fashion Style, Annalisa Minetti, Alma Manera, Beppe Convertini, Pamela Prati, Giacomo Urtis, Paola Saulino, Emanuela Tittocchia, Antonio Zequila, Anastasia Kuzmina, Maria Elena Fabi, Eleonora Cecere, il regista Lorenzo Tiberia, il rocker italiano Hania, e tanti altri.

