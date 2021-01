(Agenzia Vista) Roma, 1 gennaio Pioggia e Tevere in piena non fermano Mister Ok.

Le immagini del tuffo da Ponte Cavour Il tradizionale tuffo di inizio anno di “Mister Ok” Maurizio Palmulli e la sua squadra non è stato fermato nemmeno dal Tevere in piena o dalla pioggia.

A lanciarsi come ogni anno da Ponte Cavour Mister Ok è stato assistito dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco affinché tutto si svolgesse in sicurezza. 02_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev