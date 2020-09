In occasione della Giornata internazionale della non violenza il Municipio organizza un seminario per discutere di uno dei temi, il linguaggio, che più rivelano le dinamiche della violenza e in particolare della violenza di genere.

Al seminario partecipano psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e esperti di diritto di famiglia (vedi locandina).

2 ottobre alle 10 Sala rossa del VII Municipio, piazza di Cinecittà 11

RED