Calcio Balilla Paralimpico. A Messina la Coppa Italia e Campionato Assoluto

Nuovo appuntamento alle porte, con lo sport paralimpico nazionale: sarà la città di Messina ad ospitare uno l’ultimo degli eventi del 2023 della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB). Dall’1 al 3 di dicembre, infatti, al Palasport PalaRussello della città siciliana si svolgeranno le finali di Coppa Italia oltre al Campionato Assoluto di Calcio Balilla Paralimpico che assegneranno anche i punti per stilare il ranking del 2023.

Motore di questa iniziativa sarà Mediterranea Eventi ASD con la compartecipazione e il patrocinio del Comune di Messina. “Con questo spirito di coniugare sport, inclusione e turismo, siamo onorati di potere ospitare questo importante evento sportivo e sociale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – che rappresenta anche una prestigiosa vetrina per la città di Messina. Siamo sempre lieti di collaborare e condividere con le Federazioni sportive l’impegno volto a promuovere lo sport unitamente a quei valori profondi come l’inclusività. Obiettivo, che questa Amministrazione si è posta e si adopera al fine di rendere Messina sempre più Città inclusiva”.

Nella tre giorni di gare si sfideranno i migliori atleti italiani che cercheranno di chiudere in bellezza la stagione agonistica 2023, anche per poter mettere punti in cascina nella classifica determinata dai risultati di tutto l’anno. I partecipanti, gli accompagnatori e i membri della Federazione avranno anche la possibilità di visitare, conoscere e apprezzare le bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche di Messina.

Al programma sportivo si aggiungeranno anche altre manifestazioni: si parte infatti venerdì 1° dicembre alle ore 8.30, con la finale del torneo interscolastico di calcio balilla inclusivo, nell’ambito del progetto TUTTINSIEME “OSO FONDAZIONE VODAFONE & FONDAZIONE CON IL SUD”. Inoltre, domenica 3 dicembre (in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità), dalle ore 8.30, è previsto anche un torneo promozionale DIR. Il tutto si concluderà, dopo i vari incontri, con le finali e le premiazioni.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, ITSF e USacli e con il supporto di SuperAbile Inail, Inail, ErreaPro, Roberto Sport, Handytech, OffCarr e Autonomy. Partner locali dell’iniziativa saranno AISM Sicilia, Triptop, Autoscuola Urso, New Delta, Orso in Duomo, Eureka, Explorer Informatica, Lustru ‘I Luna, Birrificio Messina, Cuppari Service e ANGLAT Messina.

