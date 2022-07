“Nuota con noi” ieri, la gara inclusiva e la qualificazione paralimpica

PUBBLICITA

Si è conclusa ieri, a San Giovanni Li Cuti, “Nuota con noi”, la manifestazione sportiva che, anche questa estate, è stata caratterizzata da una gara amatoriale inclusiva e dalla qualificazione ai campionati nazionali FINP di nuoto paralimpico in acque libere.

«E’ sempre un piacere vedere gareggiare tanti atleti con disabilità e non, in occasione di questo evento sportivo, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione, organizzato dall’associazione Life Onlus, in collaborazione con la FINP, con il patrocinio di CIP, Panathlon, FISDIR, A.P.S. ASI Sicilia e del Comune di Catania, sponsorizzato da numerosi enti, grazie ai quali la manifestazione è diventata così importante per tutti noi, » spiega Martino Florio, presidente dell’associazione Life Onlus.

Questi sono i primi assoluti della XIV edizione “Nuota con noi”: 1° assoluto uomo Gully Mauro Filippo; 1° assoluto donna Caci Simona; 1° FIN categoria over 50 Matteini Attilio Luca; 1° FIN categoria under 50 Grasso Andrea; 1° FIN categoria under 40 Gully Mauro Filippo; 1° FIN categoria under 30 Caci Simona; 1° FINP 3000 mt Di Santo Giacomo; 1° FINP 1500 mt Fresta Denise; 1° FINP 500 mt Garraffo Giuseppe e Di Dio Gabriele.

La gara si è conclusa con la premiazione: premi e gadget sono stati messi a disposizione dagli sponsor aderenti all’iniziativa

«”Nuota con noi” è solamente il primo dei numerosi eventi estivi dedicati allo sport, all’inclusione e all’abbattimento delle barriere – continua Martino Florio -. Il prossimo 31 luglio, ad Acireale, si svolgerà la XIV edizione di “Una vita da Fiaba”, con una coloratissima sfilata».

Alessandra Mercurio Addetto stampa

Life Onlus