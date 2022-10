Patente disabili. Un progetto per semplificarne il rilascio e le procedure

A Roma nascerà il primo ‘Punto Unico nazionale per la Mobilità Accessibile e Sostenibile’ per consentire alle persone con gravi disabilità di conseguire l’idoneità alla guida

E’ stata siglata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e dall’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT) una convenzione che impegna le parti a realizzare il primo “Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile”, il cui obiettivo è la promozione della mobilità delle persone con disabilità, fornendo supporto a queste ultime e ponendosi come punto di riferimento anche per gli altri enti e attori coinvolti nel rilascio della patente speciale disabili, ed in generale nella mobilità accessibile.

Redazione Disabili.com

Il Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile sorgerà a Roma, presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) del Ministero, dove ospiterò attività di ricerca e programmazione per progettare il futuro della mobilità per le persone con disabilità motoria e neuromotoria, oltre che a organizzare seminari, corsi di informazione e formazione sulla mobilità, la guida, i dispositivi tecnologici e la normativa per il personale delle Commissioni Mediche Locali incaricate del rilascio o il rinnovo delle patenti speciali e per il personale degli uffici periferici del Dipartimento della Mobilità Sostenibile del Mims. Ma non solo. Così il Ministro, Enrico Giovannini, commentando la convenzione: “(…) “Agevolare le persone con disabilità motorie a conseguire l’idoneità alla guida semplificando le procedure e mettendo a disposizione vetture idonee alle prove significa garantire il diritto alla mobilità”.

Nella presentazione, si legge che il Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile intende favorire la realizzazione di progetti per garantire la mobilità, attraverso la conduzione di un autoveicolo, alle persone con disabilità grave di natura motoria o neuromotoria. A tal fine verranno messe a disposizione vetture speciali per le prove di guida per le persone con minorazioni multiple o complesse. La Direzione Generale Territoriale del Centro del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Mims garantirà l’accesso gratuito a tutti i servizi per l’accertamento e la valutazione delle abilità residue alla guida, necessarie per il conseguimento o per il rinnovo della patente.

L’idea, quindi, è quella di realizzare un centro che sia un punto di riferimento in generale per la mobilità delle persone con disabilità, dando da un lato un supporto a chi vuole conseguire la patente di guida, e dall’altro fornendo servizi e informazioni tecniche anche a tutti gli altri attori coinvolti, come enti e scuole guida.

Così Roberto Romeo, Presidente di ANGLAT: “Con il Punto Unico vogliamo offrire un supporto all’utenza con disabilità gravi e/o complesse, nonché realizzare un riferimento tecnico e specialistico per tutti gli enti e le istituzioni pubbliche e private, case automobilistiche, centri di riabilitazione, scuole guida, associazioni di categoria, mettendo in campo competenze, professionalità ed esperienza, nel settore della disabilità e del diritto alla mobilità pubblica e privata, acquisite in 42 anni di storia, per realizzare nuovi servizi e individuare indirizzi, procedure semplificatorie, modalità di valutazione dell’utenza di riferimento, condivisi ed uniformi con gli organismi referenti (Ministeri, CML patenti, motorizzazione civile), nel procedimento di valutazione e rilascio dell’idoneità alla guida, sia per uso privato che professionale.”

Attraverso questa innovativa progettualità, nella definizione dei percorsi finalizzati all’accertamento e valutazione delle abilità funzionali specifiche e/o residue di guida di persone con patologie multiple e/o complesse, verranno utilizzate attrezzature tecniche opportunamente progettate e tarate, come da normativa in vigore.