Tagli ai disabili, le associazioni ricorrono al Tar contro la Regione

La decisione mentre sta avvicinandosi il mese di giugno, quando scatteranno le riduzioni dei contribuiti per i badanti di disabili gravi e gravissimi a fronte di servizi aggiuntivi che, però, non sono stati attivati

Ricorso al Tar di alcune associazioni di disabili contro la delibera regionale soprannominata “taglia-fondi“. Lo hanno annunciato lunedì 26 associazioni, assistite dall’avvocata Laura Andrao, a cui il comitato “Caregiver familiari B1 B2 affondate” si è rivolto per condurre l’azione legale contro la delibera 2033 del 2024 che, come effetto, riduce le misure cosiddette B1 e B2, i contributi per l’assistenza dei caregiver familiari.

“Non è possibile – ha spiegato l’avvocata Andrao – subire un travaso dei fondi per 4 milioni di euro quando non sono garantiti neanche i minimi diritti del caregiver familiare. La riduzione della misura B1 di 150 euro a fronte di un’erogazione di servizi da poter acquistare per 595 euro è ridicola, perché non solo è un terzo rispetto a quello che avrebbe percepito una famiglia con disabilità, ma anche perché non si sa dove poter acquistare quei servizi”.

Quanto alla misura B2, “ha avuto un abbassamento medio a 100 euro mensili, contributo anche questo ridicolo a fronte delle necessità delle famiglie. Oltre al fatto che definire la disabilità grave e gravissima è difficile (il confine fra le due è sottilissimo) e queste persone si trovano a dover subire una valutazione”, ha continuato il legale. Tornando alla misura B1, c’è il tema dello scorrimento delle liste d’attesa per l’accesso. “Uno scorrimento – ha proseguito Andrao – basato sull’Isee che porta a dover sperare che la persona davanti a noi deceda, perché in un miracolo è difficile sperare. Questo è grave e lesivo non sono della famiglia con disabilità, ma anche della loro parte emotiva. Abbiamo genitori fortemente preoccupati dal non poter dare l’assistenza necessaria ai propri figli“.

