Esercitazione nazionale delle forze di Protezione Civile in via Novara a Milano

Simulati salvataggi di persone in carrozzina e di ipovedenti

Sono previste anche due esercitazioni mirate al salvataggio dei disabili, sabato, a Milano – in particolare persone in carrozzina e alcuni ipovedenti – in occasione della giornata conclusiva dell’esercitazione nazionale che per cinque giorni ha visto i vigili del fuoco impegnati, dal 21 al 25 maggio, in un “dispositivo di colonna mobile”, organizzata nel campo base di via Novara a Milano in collaborazione con la protezione civile del Comune, la Regione Lombardia e la Croce Rossa Italiana.

“Nell’area sono state allestite in questi giorni diverse piazzole addestrative per simulare vari scenari tematici connessi all’emergenza – spigano i Vdf – Il tutto per testare la sinergia tra le componenti regionali di protezione civile.

E’ previsto un seminario sul “soccorso inclusivo e supporto sociale a persone con disabilità in emergenza” con la presenza del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Nicola Micele, e dell’assessore al Welfare e salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè.

Redazione Ansa