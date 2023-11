L’App “Arianna” guiderà le persone non vedenti negli ospedali casertani

PUBBLICITA

CASERTA – Muoversi all’interno delle strutture ospedaliere della Asl di Caserta per le persone non vedenti sarà presto più facile. “Arianna Caserta” è la nuova App che consente di navigare all’interno del presidio ospedaliero di Aversa e a breve in tutti i presidi ospedalieri dell’Asl di Caserta.

L’iniziativa, nata su impulso dell’Associazione “Tdds guardiamo avanti”, presieduta da Alessandro Guastaferro, e sensibilmente accolta dalla Direzione Sanitaria dell’Asl di Caserta, è stata infine sviluppata dai Servizi Informatici Aziendali diretti da Michele Tari. Presente sugli store ufficiali (iOS e Android) è progettata per semplificare il percorso all’interno delle strutture ospedaliere e guidare le persone in modo efficace verso la destinazione desiderata. “Arianna Caserta” è stata progettata per essere un ausilio per tutti gli utenti, anche non vedenti e ipovedenti e presenta molteplici funzionalità.

La App fornisce indicazioni vocali in tempo reale, in modo tale che l’utente possa concentrarsi sul suo percorso senza dover continuamente consultare lo schermo del suo dispositivo. All’utente vengono mostrati i punti di interesse lungo il percorso, come ascensori, bagni, distributori automatici e altre aree importanti dell’ospedale.

Accedendo al dettaglio dei punti di interesse sarà possibile ottenere informazioni utili sugli orari di apertura, i numeri di telefono di reparti specifici e altre informazioni importanti.

Semplice da utilizzare e scaricabile gratuitamente sullo smartphone funzionerà alla stregua del navigatore dell’auto permettendo a tutti gli utenti di raggiungere più semplicemente i punti di interesse, il reparto o l’ambulatorio dove devono essere visitati.

Si tratta di una soluzione innovativa che è stata voluta per semplificare l’accesso all’interno delle complesse strutture sanitarie, rendendo i luoghi più accoglienti e vicini alle esigenze del cittadino

Redazione Superabile