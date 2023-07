“Natura senza barriere”: in tutta Italia le iniziative di escursionismo condiviso

PUBBLICITA

Anche quest’anno, il progetto “Natura senza barriere” ha dato vita a numerose iniziative in tutta Italia: dalle Alpi all’Etna, tutti uniti dal desiderio di vivere pienamente la natura, condividendo l’esperienza dell’escursionismo in un clima di vera inclusione.

In particolare, sabato 24 giugno, l’associazione Via Vai Etna e Sicilia e l’Associazione L.I.F.E. hanno organizzato la manifestazione “Natura senza Barriere”, promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente, presso il Rifugio San Giovanni Gualberto.

“Anche la L.I.F.E. ha deciso di partecipare a questo meraviglioso progetto: numerose associazioni sono state invitate a organizzare eventi gratuiti nel proprio territorio per favorire anche la partecipazione delle persone con disabilità – spiega Martino Florio, presidente dell’Associazione L.I.F.E. -. La notevole partecipazione a tale iniziativa e l’ottimo risultato raggiunto in una location resa davvero accessibile ci hanno confermato che l’escursionismo non può essere un’esperienza riservata a pochi e che molte barriere possono essere superate quando si lavora con determinazione e in rete”.

Un ringraziamento speciale a tutti i volontari coinvolti; all’Ente Parco dell’Etna per la concessione di una delle joelettes; all’associazione “Sulle Ali Del Sorriso” che ha donato una Joelette a “Via Vai Etna e Sicilia”; all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea per la concessione dell’autorizzazione a poter usufruire del Rifugio San Giovanni Gualberto.

