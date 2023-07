Cesena, disabili guidati dal muralista Raschi pronti a dipingere il palazzo del conte Fabbri

PUBBLICITA

Sarà la Cappella Sistina dei disabili. E la parte di Michelangelo spetterà ad Andrea Raschi, 27enne muralista di Santarcangelo che ha appena vinto il bando Monty Banks per dipingere i muri della sede dell’associazione “Quelli di sempre”, all’interno dello storico palazzo Fabbri, gioiello del Settecento cesenate e residenza del conte Edoardo Fabbri. Quest’ultimo ha voluto ospitare l’anno scorso, in un’ala dello splendido palazzo a pochi passi da piazza del Popolo, i ragazzi dell’associazione “Quelli di sempre”, che si occupa di organizzare attività ricreative per disabili. E dopo avere inaugurato la sede, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca lo scorso autunno, e avviato le proprie attività quest’inverno, l’associazione ha deciso di lanciare un bando per trovare un giovane muralista in grado di dipingere insieme ai disabili stessi i quasi venti metri lineari di muri della sede per renderli più belli e accattivanti. Il bando, di fatto una borsa lavoro estiva per un ragazzo sotto i trent’anni, è stato promosso dall’aula didattica “Monty Banks”, che fa capo al Progetto Giovani del Comune di Cesena ed è stato gestito dall’associazione culturale “Barbablù”, che già ha tenuto lo scorso inverno un laboratorio di fumetto con i ragazzi di “Quelli di sempre”.

Spetterà ora al vincitore, Andrea Raschi (nella foto), organizzare nei prossimi giorni un percorso di brainstorming e di confronto con i ragazzi disabili per far emergere i temi, i miti e gli eroi dell’immaginario e dell’universo giovanile dei disabili che diventeranno quindi i protagonisti dell’ampia pittura murale. Pittura che verrà poi materialmente realizzata in settembre con i ragazzi stessi e con l’aiuto degli operatori di “Barbablù”. Un altro pezzo di città sta quindi per colorarsi grazie a una reale integrazione tra Comune, associazioni di volontariato, pittori e giovani disabili.