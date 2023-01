Surbo, al Mongolfiera Lecce cabina fototessera per disabili

L’iniziativa del Centro commerciale è la prima del genere in Puglia

PUBBLICITA

Il centro commerciale Mongolfiera Lecce di Surbo inizia il nuovo anno con l’installazione di una cabina per fototessere usufruibile da tutti i clienti, anche quelli con disabilità.

PUBBLICITA

Si tratta infatti di una cabina adatta anche a persone che hanno bisogno di spazi maggiori e opportunamente progettati per poter garantire libertà di movimento e sistemi di semplice utilizzo.

La cabina “No Limits”, progettata e installata da Dedem Spa specializzata in prodotti di questo genere, rappresenta una piccola ma importante innovazione che incide sulle semplici attività quotidiane, per garantire a tutti un servizio utile nella raccolta del materiale valido per la richiesta di nuovi documenti, ma che da sempre accompagna anche momenti di divertimento con la cattura di immagini che stampano ricordi indelebili.

La cabina, dotata di panca richiudibile e un innovativo sistema di regolazione automatica della telecamera, avverte l’altezza dell’utente e si regola automaticamente e permette inoltre un agevole ingresso delle carrozzine grazie ad uno spessore minimo del pavimento. Un piccolo ma efficace modo per migliorare realmente la quotidianità dei tanti avventori del centro commerciale leccese.