Volare in aereo per superare la disabilità

Il progetto per far vivere ai ragazzi un'emozione unica

Grazie al progetto “Una giornata tra le nuvole” 30 ragazzi e ragazze con disabilità hanno potuto volare per la prima volta in cielo a bordo di un aereo e guardare Padova dall’alto. Ciò è stato possibile grazie al progetto avviato dal Lions Club di Padova Morgagni in collaborazione con l’Aeroclub locale, le associazioni Historical Aircraft group, Ali di Bagnoli e Remotely piloted aircraft Systems Academy.

“Le straordinarie capacità di comunicazione dei ragazzi e delle ragazze che partecipano ai voli, la felicità dei loro volti e l’emozione che traspare, rappresentano una grande gioia per noi e per tutti i volontari che fanno parte del progetto”, ha spiegato il presidente del Club Morgagni, Claudio Canella.

L’evento si è svolto domenica 2 ottobre presso l’aviosuperficie Il Dominio di Bagnoli di Sopra. Vari aerei sono stati messi a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, seguiti da associazioni e cooperative che si occupano di disabilità. Per molti di loro è stato un battesimo dell’aria, perché non avevano mai volato prima. Dopo l’emozione del viaggio in aereo è arrivato un momento di convivialità, con una mostra di velivoli storici.