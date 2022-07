PUBBLICITA

Domiziana Mecenate era una giovane ginnasta romana iscritta al primo anno di università

Ma il 5 luglio del 2021, durante un allenamento, si è procurata una lesione alla colonna vertebrale che l’ha resa tetraplegica. Nonostante la diagnosi iniziale escludesse il recupero della piena mobilità degli arti, grazie alla fisioterapia Domiziana ha lentamente ricominciato a muovere le braccia. In seguito, ispirata da un personaggio della serie televisiva del fumettista italiano Zerocalcare, ha voluto mettere un video su Tik Tok e ha iniziato a ricevere tantissime domande su quello che le era successo e sulla sua condizione.

Da lì altri video e l’inizio della sua avventura da influencer, tanto che oggi il suo profilo sfiora i 100mila follower. “Vedere che la gente riesce a fare certe cose grazie a quello che dico mi fa pensare che quello che sto facendo ha un senso”, racconta la ragazza, il cui orizzonte non si ferma ai social. “Vorrei fare qualcosa di concreto, come andare dal sindaco e dirgli ‘qua, qua e qua mancano le rampe per i disabili, così non va bene’ – spiega Domiziana -.