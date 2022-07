Si terrà il prossimo 8 luglio a Pila (Perugia) il primo seminario di un ciclo di incontri promossi dalla FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap, di riflessione e formazione sulla relazione tra comunicazione, informazione e disabilità destinato ai giornalisti ed ai comunicatori.

Una relazione che, nonostante diversi passi in avanti, appare ancora oggi viziata da ignoranza, stereotipi e pregiudizi che allontanano dall’obiettivo di realizzare una comunicazione realmente accessibile, fruibile e inclusiva. La persona con disabilità ne risulta smaterializzata in quanto la strategia comune è quella di evitare di parlare del problema o far finta che non ci sia smussandone i contorni fastidiosi e imbarazzanti.

Il percorso formativo “I sorrisi non bastano”, attraverso l’alternanza di momenti laboratoriali, relazioni frontali, testimonianze e momento di discussione e confronto, intende offrire ai partecipanti una serie strumenti – contenuti e stimoli -, utili per avviare una riflessione critica sull’influenza dei diversi mezzi di comunicazione sulla rappresentazione sociale della disabilità.

I principali destinatari sono giornalisti e comunicatori che lavorano in contesti non specializzati nel campo della disabilità, ma anche addetti ai lavori così come i leader e agli operatori della rete associativa coinvolti in attività di comunicazione e a ogni altra persona interessata ad approfondire l’argomento.