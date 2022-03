PUBBLICITA

Una riflessione frutto di un lavoro svolto all’interno di un gruppo di persone con disabilità sulle tante barriere della vita e della società, barriere architettoniche, culturali, mentali, barriere indotte da politiche pubbliche lacunose o dall’inciviltà delle persone, barriere tra le quali vi sono anche «l’indifferenza, l’ignoranza, la mancanza di rispetto, la non accettazione e la non collaborazione»

di L-Inc

La barriera è un ostacolo, è un impedimento o uno spazio limitato.

Barriera è una strada con i buchi, è scaffali inaccessibili, è un problema di statura.

Barriera è quando non ci sono gli ausili per le persone con disabilità sensoriale. Quando ci sono cantieri e lavori stradali, e radici sui marciapiedi.

Barriera è mezzi pubblici e taxi non accessibili.

Barriera è quando qualcuno parcheggia sul posto per le persone con disabilità, è maleducazione e non rispetto delle regole.

Barriera è, nei condomini, scalini o ascensori troppo stretti o non manutenuti.

Barriera è indifferenza.

Barriera è ignoranza e mancanza di rispetto.

Barriera è la non accettazione.

Barriera è non collaborazione.

Le politiche sbagliate dei Comuni possono essere una barriera.

Alcuni documenti possono creare delle barriere.

La gestione dei soldi è una barriera.

La mancata attenzione è una barriera.

La mancanza di cura (alberi, cose e persone) è una barriera.

Barriera è inaccessibilità, assenza di sostegni, è uno spazio chiuso.

È quando le persone non rendono le informazioni accessibili.

L’assenza di servizi è una barriera.

Stare a casa può essere una barriera.

Non avere spazi privati è una barriera.

La barriera è una scomodità, ma anche la scomodità è una barriera.

Non avere la possibilità di essere autonomi è una barriera.

La barriera è una sofferenza.

L’arredamento di alcune delle nostre case è una barriera.

Non avere giustizia è una barriera.

Avere paura è una barriera.

La presente riflessione – già apparsa in «Persone con disabilità.it» e qui ripresa per gentile concessione – è il frutto di un lavoro svolto all’interno di un gruppo di persone con disabilità da L-inc. Agenzia per la vita indipendente Nord Milano. Tale gruppo sta conducendo una mappatura all’interno dei quattro Ambiti Territoriali in cui è attiva l’Agenzia stessa, riguardando in particolare una serie di luoghi conosciuti e frequentati dalle persone che vi afferiscono (dalle biblioteche ai negozi) e che non vuole concentrarsi solo sulle barriere fisiche. Lo stimolo a riflettere sul concetto di “barriera” è arrivato dal CRABA (Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale) della Federazione lombarda LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità).

L’Agenzia L-inc è un’esperienza nata dalla sperimentazione del progetto L-inc, e dal lavoro di un partenariato di Associazioni che opera da anni in questo àmbito, guidato dall’ANFFAS Nord Milano come capofila. Anche «Supetrando.it» si è più volte occupato di tale iniziativa, e in tal senso suggeriamo ai Lettori e alle Lettrici anche la consultazione dell’approfondimento intitolato Come ripensare alle misure di sostegno per le persone con disabilità, a firma di Marco Bollani (a questo link)