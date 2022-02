UILDM. Sessualità, affettività e disabilità

PUBBLICITA

Il Gruppo Donne UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare il 14 febbraio alle 17 organizza “Dis is love”, un dialogo online a più voci per confrontarsi sui temi

della sessualità, dell’affettività e della disabilità.

Padova, 7 febbraio 2022 – Affettività e sessualità sono due aspetti essenziali per il benessere della persona e destinati ad accompagnare le relazioni per tutta la vita.

Per riflettere su questi aspetti il Gruppo Donne dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare lunedì 14 febbraio alle 17 organizza l’evento online “Dis is love”, un dialogo a più voci sull’intreccio di sessualità, affettività e disabilità.

Interverranno:

Simone Gambirasio , Giornalista ed esperto in comunicazione inclusiva – “Scusa, non sei il mio tipo – Aspettative, stereotipi e tabù tra disabilità e affettività”

Federica Pace , Vice presidente Gli Equilibristi HIBM – “Storia dei nostri corpi”

Simone Riflesso , Attivista per i diritti delle persone con disabilità e LGBTQ+ – “Gli occhi addosso”

Simona Spinoglio , Dottoressa in psicologia e counselor – “Fare l’amore con il limite”

Simone Giangiacomi, Vicepresidente di UILDM Ancona – “Progetto sessualità e affettività”

Saluti istituzionali a cura di Anna Mannara e Francesca Arcadu, Gruppo Donne UILDM.

Modera: Anna Mannara, Coordinatrice Gruppo Donne UILDM e consigliere nazionale UILDM.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://zoom.us/webinar/register/WN_7aSMWRE3RQ2gZBacI3rW9Q

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

