La Chiesa Cattolica Madre Universale oggi ci ricorda in questo giorno di Quaresima e di Pentimento : MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS EST ET IN PULVEREM REVERTERIS ( Genesi III°,19) RICORDATI UOMO CHE SEI POLVERE ED IN POLVERE RITORNERAI .

Sono le parole ricordate ( dalla Genesi III° ,19) dette dal Signore quando cacciò Adamo dal Paradiso e che in questo giorno sono ricordate dalla Chiesa Cattolica, Madre di Misericordia.