Certamente : sono passati 41 anni da quel 13 maggio 1978 dove il Parlamento Italiano approvava le leggi 180 e 833 .

E’ stata una “legge” ispirata dallo psichiatra veneziano Franco Basaglia, che dettava le Norme che il malato mentale è da curare ed il “manicomio” una istituzione da abbattere.

E’ stata votata dal Parlamento Italiano sotto la spinta minacciosa di un Referendum abrogativo nella certezza che il “manicomio” avrebbe avuto una valida maggioranza : tutti volevano la Riforma, votò contro il MSI, mentre i liberali si astennero, determinando il passaggio dalla custodia a quello terapeutico. Priva del Regolamento d’Applicazione e con l’aggiunta della legge 833, non è stata prevista Strutture Alternative ed adeguate, organizzazione dei servizi, perché non vi è stata una serena valutazione dei limiti terapeutici attuati nell’epoca, stabilendo che la malattia mentale è un problema sociale ed il “malato” assimilato all’emarginato, all’handicappato, all’anziano non autosufficiente.

E’ una autentica vergogna !

Le norme che regolano la 180 vanno rivedute in una proposizione che renda ragione e giustizia, perché ancora oggi questa “problematica” ha compiuto un cammino tra demagogia e conflittualità, dove dobbiamo sottolineare che il concordato Testo Unificato Burani-Procaccini sulla Riforma dell’Assistenza Psichiatrica è letteralmente sparito dall’Agenda Parlamentare dall’aprile 2005: quelli che hanno compiuto questo pateracchio ne dovranno rispondere alla loro coscienza ! A 41 anni dall’emissione della legge 180, insiste una sola domanda : mentre le famiglie sono rimaste sole e con esse la società, su una realtà così sconvolgente, quali risultati qualitativi sono stati raggiunti ?

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza”.

Previte

http:digilander.libero.it/cristianiperservire