In ospedale uno sportello con servizio in lingua dei segni

Prenderà il via dalla prossima settimana al bancone di accoglienza nell’atrio dell’ospedale di Livorno lo sportello “Abbattere le Barriere Comunicative” (Abc) che offrirà un servizio di interpretariato nella lingua dei segni italiana (LiS) rivolto alle persone sorde.

“L’iniziativa fa parte di un progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità pensato per ridurre le barriere comunicative all’interno della comunità – spiega Laura Guerrini, direttore dei Servizi Sociali della USL Toscana nord ovest – ed è portato avanti dalla nostra Azienda in collaborazione con la Regione Toscana, l’Ente Nazionale Sordi (Ens) grazie alle sedi provinciali di Livorno, Lucca, Massa e Pisa e l’Associazione Comunico che assicurerà il servizio di interpretariato. L’idea è quella di assicurare un supporto che possa migliorare l’accessibilità e quindi l’inclusione nelle interazioni quotidiane generate dai servizi sanitari e sociali. Da qui la scelta di fornire assistenza sia in sede fissa che in modalità esterna, per venire incontro alle diverse esigenze della comunità. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione e al supporto della Zona Distretto Livornese diretta dalla dottoressa Cinzia Porrà e del presidio ospedaliero diretto dal dottor Luca Carneglia che hanno assicurato il sostegno necessario all’iniziativa”.

“Siamo orgogliosi dell’avvio di questo progetto – conferma il presidente dell’Ente Nazionale Sordi di Livorno, Vadym Matvyeyev – che riprende ed estende l’esperienza già avviata a livello locale e realizzata assieme al Comune di Livorno. Lo Sportello ABC rappresenta un importante passo avanti verso un ambiente più inclusivo e accessibile per tutti. Il servizio risponde alle esigenze molto specifiche e pratiche presentate dalla nostra comunità, ma crediamo possa avere una forte valenza simbolica per tutta la società civile. Siamo inoltre felici che possa ben presto essere esteso nella nostra provincia e in tutto il resto del territorio di competenza dell’Azienda USL Toscana nord ovest che ringraziamo che il sostegno e la sensibilità dimostrata”.

Questi i contatti per servizi esterni e prenotazioni a disposizione sia di cittadini che di operatori Asl nord ovest e di altri enti pubblici e terzo settore: telefono 3791180001 (disponibile per videochiamata, voce, e whatsapp); email: prenotazioni.abc@associazionecomunico.it.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento all’assistente sociale Ylenia Frongia – dipartimento Servizio Sociale dell’Asl Toscana nord ovest – Via Cocchi 7/9 – telefono 0508660330 -e-mail ilenia.frongia@uslnordovest.toscana.it.

Nelle foto la presentazione dello sportello

Redazione Qui Livorno