Il Consiglio comunale di Bacoli accessibile ai cittadini non udenti

BACOLI – I Consigli Comunali di Bacoli sono sempre più accessibili. Soprattutto per i soggetti più fragili. Oltre all’introduzione, nel 2020, della diretta streaming attraverso la piattaforma bacoli.consiglicloud.it, che consente di guardare in via diretta i lavori del Consiglio Comunale comodamente da remoto e su qualsiasi dispositivo mobile, il canale YouTube “Comune di Bacoli” si arricchisce di nuovi contenuti.

In particolare, ogni video delle singole sedute di Consiglio Comunale caricato su YouTube viene fornito di sottotitoli e poi, a parte, vengono proposte le traduzioni in LiS, nella lingua dei segni.

A seguito del servizio sperimentale avviato un anno fa, oggi i lavori dell’assise civica di Bacoli sono a disposizione dei soggetti audiolesi attraverso modalità di fruizione più accessibili ed a loro più consone.

Per consentire la massima diffusione e partecipazione dei lavori consiliari anche alla cittadinanza più fragile.

Redazione Cronaca Flegrea