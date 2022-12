Manovra, Locatelli: “Attenzione alle persone con disabilità”

In una nota la ministra per le Disabilità ricorda i provvedimenti già effettuati e gli impegni per il futuro. Previsti anche 10 milioni di euro per il fondo sperimentale “Periferie inclusive”

Red. Redattore Sociale

ROMA – “Con la legge di bilancio che ha appena ottenuto il via libera definitivo dal Senato siamo riusciti a dare dei segnali importanti, in particolare per le fasce più deboli del nostro Paese, confermando l’attenzione del governo verso i più fragili”. È quanto afferma in una nota la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Abbiamo approvato la proroga della detrazione al 75% sugli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche fino al 2025 e la relativa semplificazione per l’approvazione degli interventi a livello condominiale. Inoltre, abbiamo finalmente risolto un problema molto importante per gli studenti con disabilità che non potevano beneficiare delle borse di studio che si cumulavano con la pensione e l’assegno d’invalidità – spiega la ministra –. A questi importanti provvedimenti si aggiunge lo stanziamento di 10 milioni di euro per il fondo sperimentale “Periferie inclusive” per poter aiutare le persone con disabilità che vivono in contesti svantaggiati”.

“Lavorerò senza sosta per proseguire lungo questa strada – aggiunge Locatelli – e alla fine dell’iter attuativo della legge quadro sulla disabilità intendo procedere con la ricomposizione delle norme che riguardano la disabilità in un Testo Unico sulla materia e con la riorganizzazione di tutti i fondi: l’obiettivo è arrivare all’istituzione di un Fondo unico che possa garantire l’implementazione dei progetti di vita e del budget di progetto come strumento di risposta ai bisogni sanitari, socio sanitari e sociali delle persone con disabilità, con un’attenzione particolare ai temi dell’inserimento lavorativo e del Dopo di noi, necessari per garantire a tutti una vita autonoma, indipendente e dignitosa”. (ap)