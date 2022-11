Disabilità, il ministro Locatelli annuncia: “In arrivo importanti riforme attese da tanti anni”

I decreti attuativi delle deleghe al governo di materia di disabilità sono “in fase avanzata di definizione e presto credo che li potremo trasmettere per i pareri”, ha detto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

“I decreti legislativi che verranno adottatati produrranno importanti riforme, attese da tanti anni“, come la semplificazione dei processi di accertamento della disabilità, ha sottolineato la ministra Alessandra Locatelli.

Nella passata legislatura sono state istituite due Commissioni, una redigente e una istituzionale: “Dopo pochi giorni dal mio insediamento ho voluto incontrare queste due Commissioni e posso dire che alcuni decreti sono già in fase avanzata di definizione e presto credo che li potremo trasmettere i per i pareri predefiniti“, ha sostenuto Locatelli che ha poi annunciato un confronto settimanale con le commissioni e con gli enti maggiormente coinvolti.

“Legge delega ha un ruolo chiave non solo per il Pnrr ma per riformare i modi di vedere la disabilità, a partire da un approccio ai bisogno delle persone e non una distribuzione standardizzata dei servizi, per una vita più dignitosa ed equa per tutti“, ha concluso.