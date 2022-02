Genzano, nuovo sito istituzionale accessibile a non udenti e non vedenti

PUBBLICITA

Genzano, è operativo da ieri mattina il nuovo sito internet istituzionale comunale, con tutte le nuove caratteristiche tecnologiche di nuova generazione, il primo nei 120 comuni della provincia di Roma, con queste innovazioni, anche se altri 40 comuni sono in rete già da tempo con la Città Metropolitana.

PUBBLICITA

Un nuovo sito dove anche le persone con disabilità, i non udenti, non vedenti, potranno accedere facilmente con le loro applicazioni specifiche dai loro computer, smartphone e tablet. Questa mattina la presentazione in sala giunta, alla presenza del sindaco Carlo Zoccolotti, della consigliera comunale delegata alla digitalizzazione Flavia Biaggi, che ha seguito il progetto, con l’ufficio comunale competente, il direttore di Capitale Lavoro, Maurizio Apicella, la società di Città Metropolitana che si occupa di Innovazione Tecnologica Enti Locali con il suo staff di tecnici informatici, composto da Diego Tundo, Gabriele Verdini e Vincenzo Marzano.

«Il nuovo portale del comune – ha detto il sindaco Carlo Zoccolotti – riporterà tutti i contenuti del primo, stesso indirizzo internet www.comune.genzanodiroma.roma.it, ma sarà sviluppato nell’ambito del progetto Smart Metro dell’Ente Città Metropolitana, completamente gratuito per i comuni. Disegnato e impostato per poter essere di facile accesso a tutti, anche alle persone con disabilità visive o di altro genere, nel rispetto delle linee guida dettate dalla apposita agenzia tecnica della presidenza del consiglio per l’Italia Digitale Agid».