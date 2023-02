PUBBLICITA

08/02/2023 ISTRANA – ”Non riusciamo a trovare famiglie con bimbi non udenti a cui regalare apparecchi acustici” : l’appello dell’associazione Alto Volume lanciato durante la nostra Prima Edizione || Alessandra Gallina è vicepresidente dell’Associazione ”Alto Volume” che si occupa di aiutare i bambini sordi in stato di difficoltà familiare, un sostegno che si concretizza anche con la raccolta fondi per l’acquisto di apparecchi acustici.

PUBBLICITA

Dispositivi diversi a seconda del piccolo paziente e del tipo di sordità, oltre mila euro il costo per due apparecchi che vanno sostituiti all’incirca ogni tre anni, uno sforzo economico che non tutte le famiglie possono affrontare. Da qui l’impegno di Alto Volume che però si scontra contro la realtà dei fatti, ovvero la difficoltà di raggiungere i genitori dei bambini. ”C’è una sorta di vergogna da parte delle mamme e dei papà a farsi avanti racconta la vicepresidente oppure c’è chi ne approfitta” racconta la vice presidente. I fondi raccolti arrivano dal territorio di Treviso e per questo inizialmente la volontà era quella di investirli in aiuto dei bambini del capoluogo, di fronte all’assenza di richieste ci si è spostati al resto della provincia ma anche qui nessuno si è fatto avanti.

Intanto il progetto di “Alto Volume” ha varcato i confini regionale raccogliendo l’interesse di altre regioni. Il comune di Istrana dove l’associazione ha sede si è già messo a disposizione per intercettare bimbi a cui donare gli apparecchi.

L’auspicio è che altri sindaci seguano la stessa strada – Intervistati ALESSANDRA GALLINA (Vicepresidente Associazione ”Alto Volume”), MARIA GRAZIA GASPARINI (Sindaco di Istrana) (Servizio di Francesca Bozza)