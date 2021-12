PUBBLICITA

Nella giornata di ieri il presidente regionale dell’Ens Calabria Ente Nazionale Sordi, Antonio Mirijello (dipendente della Regione Calabria presso gli uffici della Cittadella Regionale) ha avuto il piacere di incontrare – come si legge in una breve nota stampa- l’Assessore Regionale con delega in materia di Organizzazione e Risorse Umane Filippo Pietropaolo, per discutere della possibilità di attivare un corso di sensibilizzazione destinato ai dipendenti della Cittadella Regionale della Calabria per avvicinarli alla Lingua dei Segni Italiana (LiS) e alla cultura delle persone sorde.

PUBBLICITA

Il progetto del corso di sensibilizzazione è stato condiviso con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto il quale ha accolto favorevolmente questa iniziativa che ha lo scopo di abbattere le barriere della comunicazione e consentire una inclusione sempre più attiva delle persone sorde nella società”.