Amazon: inserimento lavorativo di persone sorde, 3 assunzioni a Novara

Nello stesso sito, Amazon ha già creato oltre 850 posti di lavoro a tempo indeterminato, avvicinandosi alle previsioni occupazionali di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, avvenuta lo scorso settembre. In Piemonte, Amazon è presente con tre centri di distribuzione a Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Novara e tre depositi di smistamento a Brandizzo (TO), Grugliasco (TO) e Alessandria. Inoltre, Amazon è presente in Piemonte con un centro di distribuzione urbano Fresh e un centro per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a Torino, un centro di ricerca e sviluppo Amazon Web Services ad Asti e l’Innovation Lab basato all’interno del centro di distribuzione di Vercelli.

Ad oggi, Amazon ha creato oltre 3.500 posti di lavoro a tempo indeterminato in regione.