“Un’idea di città”: l’incontro con i sette candidati a Sindaco del Comune di Senigallia

Appuntamento al Cinema Teatro Gabbiano di giovedì 3 settembre 2020 alle ore 21.00

Si avvicina l’appuntamento al Cinema Teatro Gabbiano di giovedì 3 settembre 2020 alle ore 21.00 in cui si confronteranno i 7 candidati a sindaco per il comune di Senigallia.



L’incontro è organizzato dalla Fondazione Gabbiano, esercente del cinema ed editrice del settimanale diocesano “la Voce Misena” e dell’emittente “Radio Duomo Senigallia”.

Nei giorni scorsi sono state aperte le iscrizioni via mail per assistere, in maniera del tutto gratuita e nel pieno rispetto delle norme anti covid, in presenza alla serata all’interno della sala grande del cinema, dove ci saranno i 7 candidati, e in streaming sullo schermo dell’arena esterna. Le iscrizioni sono state numerosissime.Per chi volesse ancora assistere all’evento seduto nello spazio adibito all’arena estiva, ci sono ancora posti disponibili. Basterà inviare una mail a elezioni@fondazionegabbiano. it.

Per chi non trovasse posto al cinema Gabbiano, sarà possibile seguire l’intera serata, dalle ore 21.00 in streaming:

– in diretta sul canale Youtube “La Voce Misena/Radio Duomo – qui in link: https://bit.ly/32MJeuO

– in diretta dal sito www.diocesisenigallia.eu

– in diretta nella pagina facebook “La Voce Misena/Radio Duomo

– in diretta su Radio Duomo 95.2 FM e in streaming web radio (sempre dal sito www.diocesisenigallia.eu cliccando “Ascolta Radio Duomo in streaming”)

La redazione della Fondazione Gabbiano in questi giorni ha approfondito i programmi di ogni singolo candidato sintetizzando il tutto in 4 macro temi per i quali verranno poste le domande ai candidati che avranno un tempo limite per rispondere e a ciascuno di loro verrà dato diritto di replica. Non sono previste domande dal pubblico ma verranno presi in considerazione spunti rilanciati dai social della Fondazione (Facebook, Youtube) in cui verrà trasmessa la diretta.

Durante l’incontro sarà garantito il servizio di traduzione nella lingua dei segni – LiS

All’interno della stessa serata, inoltre, sarà dato spazio anche alla tappa conclusiva del percorso de ‘La Città che vogliamo’, iniziato l’11 ottobre scorso e proseguito per quattro incontri, promosso dalla Commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro insieme alla Caritas diocesana, itinerario aperto a cittadine e cittadini che, sostenuti da una metodologia ben precisa, hanno presentato le loro idee, le hanno votate e successivamente esaminate ed approfondite.

L’immagine allegata dell’evento è a cura dell’Artista Fabio Vettori, g.c.