Venerdì 11 gennaio primo question time del 2019 del Consiglio Regionale della Campania. Ad intervenire Forza Italia, Fratelli d’Italia, Campania Libera, il Movimento 5 Stelle e Gianpiero Zinzi per il gruppo misto.

All’attenzione della Giunta regionale argomenti di calda attualità come la sanità pubblica in particolare, Flora Beneduca chiederà la destinazione d’uso immobili dell’ASL Napoli 3 Sud detenuti a titolo di proprietà e in fitto.

Luigi Cirillo dei 5Stelle interrogherà l’esecutivo campano sull’attuazione delle legge regionale sulla lingua dei segni. Ed ancora l’apertura del pronto soccorso presso i policlinici. Zinzi poi chiederà rispetto all’aggiornamento al nuovo Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera

