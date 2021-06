Si è spenta suor Giuliana: insegnava ai bimbi sordomuti

La congregazione delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute piange la scomparsa, all’età di 81 anni, di suor Giuliana ‘Nora’ Gianaroli, segretaria generale, di cui ieri si sono celebrate le esequie.

Suor Giuliana, particolarmente amata dalle sue consorelle e dalla Madre superiore Suor Chidinma Onyeoziri, si è spenta domenica all’ospedale di Baggiovara dove era stata ricoverata alcune settimane prima a causa di una malattia.

“Ho perso un tesoro, una vera suora innamorata di Gesù, un faro di luce, e non è un caso che abbia lasciato questa terra proprio il giorno dedicato alla Santissima Trinità. Mi mancherà tantissimo”, dichiara suor Chidinma. Suor Giuliana Gianaroli era nata a Pavullo nell’ottobre ’39, e per molti anni aveva insegnato ai bambini sordi in varie città italiane. Era stata docente in Scienze Fisiche nel Seminario Metropolitano di Modena e ha sempre nutrito grande amore per la natura.

“Ci ha lasciato un grande esempio di vita consacrata, di lode e di preghiera al Signore Gesù e di impegno costante verso il prossimo”.