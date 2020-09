Il sopraggiungere della terza età potrebbe portare con sé diverse agevolazioni di tipo fiscale ed economico a tutto vantaggio della persona interessata. Se hai almeno 60 anni hai diritto a questa agevolazione economico-sanitaria molto importante per la tutela del diritto alla salute.

Vi illustriamo i dettagli qui di seguito grazie all’analisi tecnica degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Così si garantisce la tutela e il diritto alla cura e alla salute

Ogni stagione della vita è unica in ragione delle priorità che ciascun individuo assegna all’età che sta vivendo. La tutela e l’attenzione che si rivolgono alla conservazione dello stato di salute, rappresentano certamente una priorità quando si va incontro alla vecchiaia. Se hai almeno 60 anni hai diritto a questa agevolazione economico-sanitaria. Stiamo parlando dell’esenzione del ticket sanitario ordinario. Secondo quanto stabilisce l’art. 8, comma 16, della legge 537/1993, esistono diverse condizioni affinché si possa ottenere l’esenzione per il pagamento del ticket sanitario. In particolare, coloro che sono sollevati dal pagamento a partire dal compimento del 60° anno di età devono presentare anche alcuni requisiti di reddito che adesso vi indichiamo.

Se hai almeno 60 anni hai diritto a questa agevolazione economico-sanitaria

In questi casi, il codice di esenzione che si assegna ai beneficiari del diritto può variare in base ad alcune condizioni. Difatti, l’esenzione ticket sanitario può avvenire dal 60° o dal 65° anno di età in base ai requisiti di reddito. Cerchiamo di capire meglio.

L’esenzione ticket sanitario a partire già dai 60 anni si esprime con il codice E-01. Il contribuente, se risulta titolare di pensione minima, è autorizzato a non pagare il balzello per visite, analisi e controlli se:

presenta un reddito familiare complessivo non superiore a 8.263,31 euro; oppure, se il reddito complessivo non supera gli 11.362,05 euro, con coniuge a carico. Nel caso in cui siano presenti figli a carico, al reddito complessivo si aggiungono 516,46 euro per ogni figlio.

Un’altra situazione è quella di chi percepisce redditi superiori. In questo caso, il richiedente deve aver compiuto almeno 65 anni e presentare un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui. Tale limite si riferisce al reddito complessivo dell’intero nucleo familiare di appartenenza. Per gli over 65 i codici di esenzione che si utilizzano sono: E01, E03 ed E04.

Grazie a queste forme di esenzione, ai cittadini beneficiari si garantisce il supporto medico adeguato.

