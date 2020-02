Tutti i punti vendita aderenti a Self per tutti: vediamo dove gli automobilisti disabili potranno fare il pieno alle condizioni del self service ma con l’aiuto dell’addetto

Ecco una buona notizia a tema auto e disabili. È disponibile sul sito dell’Unione petrolifera l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa “Self per tutti” in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 3 dicembre dalla Federazione delle Associazioni Italiane delle Persone con lesione del midollo spinale (FAIP Onlus), da Unione Petrolifera, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti ad essa aderenti, e dai gestori rappresentati dalle Associazioni di categoria FAIB Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio.

Nelle oltre 430 stazioni di servizio delle associate ENI, Q8 e Tamoil, che hanno aderito all’iniziativa, sia sulla viabilità stradale che autostradale sarà fornita assistenza agli automobilisti disabili nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo pari opportunità nell’usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento. Tradotto: i guidatori con disabilità potranno essere “serviti” da un addetto anche nelle colonnine adibite a self service – quindi pagando la tariffa scontata del self.

La guida, in formato pdf e periodicamente aggiornata, riporta gli impianti suddivisi per regione, provincia e comune. Le stazioni di servizio saranno, in loco, riconoscibili, dalla presenza dell’apposito logo dell’iniziativa.

A questo link l’elenco degli impianti aderenti all’iniziativa (Pdf)

Su questo argomento leggi anche:

In Sicilia benzina meno costosa per le persone disabili

Agevolazioni fiscali auto disabili

Iva agevolata disabili 4% estesa alle auto elettriche



Redazione – https://www.disabili.com