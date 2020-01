In un messaggio del 22 gennaio 2020 (il n.277), l’INPS ha comunicato che è ora possibile accedere a tutti i servizi online dell’INPS anche con la nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), quale strumento per attestare la propria identità.

Questa nuova modalità si aggiunge a quelle già esistenti, ovvero il PIN (qui spieghiamo come richiederlo), le credenziali SPID e la CNS.

COME ACCEDERE

Per accedere con questa modalità è necessario cliccare sul link “CIE” nella maschera di accesso ai servizi online:

COSA SERVE

L’utente può utilizzare la propria Carta di Identità Elettronica da

a) una postazione desktop dotata di un lettore NFC (tipicamente collegato tramite interfaccia USB) e installando il “Software CIE” scaricabile qui;

b) uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, installando l’App “Cie ID” dallo store Android.

COSA SI PUO’ FARE

Come per SPID e per la CNS, anche con la CIE l’utente potrà accedere a tutti i servizi online INPS.

Come per le credenziali SPID e CNS, anche con la CIE è possibile generare il “PIN telefonico” per accedere ai servizi personali INPS tramite Contact Center (vd. messaggio n. 1081 del 15/03/2019).

Per maggiori informazioni sulla configurazione e l’utilizzo della CIE è possibile fare riferimento sempre allo stesso sito del Ministero dell’interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it .

Per approfondire:

Il messaggio INPS n. 277 del 22/01/2020

Redazione https://www.disabili.com/