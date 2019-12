Quanto si prende di invalidità civile nel 2020? E di accompagnamento? Quali sono gli importi delle pensioni per i ciechi e i sordi, dell’assegno sociale, dell’indennità di frequenza e i limiti di reddito da non superare? Ecco tutte le nuove tabelle

L’INPS ha reso noti i nuovi importi per il 2020 relativi alle provvidenze economiche riservate a invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base alla rivalutazione annuale che viene fatta in relazione all’inflazione e al costo della vita, con piccoli aggiustamenti rispetto agli importi delle pensioni di invalidità 2019.

Dalla Circolare INPS 11 dicembre 2019, n.147 (e allegato 2) vediamo gli importi e limiti reddituali anni personali in vigore dall’anno prossimo rispetto all’ invalidità civile, all’indennità di accompagnamento, all’assegno sociale, alla indennità di frequenza e alla pensione ciechi e pensione sordi.

NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2020

In generale, i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore di invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%. L’INPS ricorda che il limite di reddito annuo personale per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

Quanto alle cifre che mensilmente saranno corrisposti nel 2020 spettano agli invalidi aventi diritto, la pensione di invalidità (per invalidi civili totali) passa da 285,66 euro del 2019 a 286,81 euro per il 2020, mentre l’assegno di accompagnamento passa da 517,84 euro del 2019 a 520,29 euro per il 2020.

Vediamo di seguito tutti gli importi, rimandando alle tabelle INPS per tutti i dettagli (link a fondo articolo).

GLI IMPORTI



CIECHI

– Pensione ciechi civili assoluti: € 310,17 – limite di reddito: € 16.982,49

– Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49

– Pensione ciechi civili parziali: € 286,81- limite di reddito: € 16.982,49

– Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 930,00 – Nessun limite di reddito

– Indennità speciale ciechi ventesimisti: € 212,43 – Nessun limite di reddito

INVALIDI CIVILI

– Pensione invalidi civili totali: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49

– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 286,81 – limite di reddito: € 4.926,35

– Accompagnamento invalidi civili totali: € 520,29 – Nessun limite di reddito

– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 286,81 – limite di reddito: € 4.926,35

SORDI



– Pensione sordi: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49

– Indennità comunicazione sordi : € 258,00 – Nessun limite di reddito

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: € 515,07 – Nessun limite di reddito

