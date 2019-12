L’INPS tramite messaggio n. 4601/2019 comunica la semplificazione relativa al procedimento per la concessione di prestazioni economiche prevista per cittadini in età lavorativa tra i 18 e i 67 anni di età, che presentano domanda di invalidità civile, cecità o sordità.

Sarà possibile anticipare l’invio delle informazioni di tipo socio- economico, che normalmente vengono trasmesse al termine della fase di accertamento sanitario. Inizialmente tale semplificazione riguarderà esclusivamente le domande trasmesse dai Patronati in modalità telematiche.

Essenziale per accedere alla procedura è il raggiungimento del requisito anagrafico alla data della domanda. L’INPS, a tal riguardo, effettua controlli mediante codice fiscale del richiedente.

Rimarrà disponibile, almeno inizialmente ed in maniera alternativa, l’ordinaria modalità di trasmissione del modello AP70, a seguito del completamento della fase sanitaria.

Fonte: INPS

https://www.7grammilavoro.com/