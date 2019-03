Come noto la conversione in legge del decreto su Reddito di Cittadinanza e pensioni (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) è all’esame in sede referente delle Commissioni XI Lavoro e XII Affari sociali, dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Senato.

Si attendevano modificazioni sostanziali rispetto alle diverse perplessità sollevate riguardo al trattamento previsto per i nuclei in stato di povertà assoluta in cui siano presenti persone con disabilità.

Il Governo è intervenuto presentando ieri propri emendamenti alle Commissioni, proposte che ovviamente hanno un notevole peso.

Le modifiche proposte riguardano la Pensione di Cittadinanza, il computo del patrimonio mobiliare, la scala di equivalenza. Nel nostro sito HandyLex.org ne analizziamo il reale impatto.

Nulla viene proposto dagli emendamenti del Governo in merito ad una delle criticità principali del provvedimento: il computo delle pensioni di invalidità, cecità e sordità civili nel limite reddituale.

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org