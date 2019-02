Con la presentazione in pompa magna della “Carta numero 1” è ufficialmente partito l’iter per il Reddito di Cittadinanza e per la Pensione di Cittadinanza. Definiti requisiti eregole da seguire. Il Reddito di Cittadinanza sarà erogato a partire dal 1° aprile 2019, le domande potranno essere presentate dal 6 marzo.

Reddito di Cittadinanza: gli aventi diritto

La misura riguarda chi si trova al di sotto della soglia di povertà assoluta: circa 5 milioni di persone. Il 47 per cento dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53 per cento al Sud e Isole.

Reddito di Cittadinanza: i requisiti

Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

ISEE inferiore a 9.360 euro annui

Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui

Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie disabili

255.000 nuclei familiari con disabili riceveranno il reddito di cittadinanza

Reddito di Cittadinanza: durata

entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km. E se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia;

dopo il primo anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;

dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.

Reddito di Cittadinanza: come chiederlo

Il reddito di cittadinanza si potrà richiedere sia direttamente all’ufficio postale che in via telematica, oppure al Caf.

L’INPS verifica se si è in possesso dei requisiti.

Il RdC viene erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane e non sarà possibile utilizzarla, ad esempio, per il gioco d’azzardo.

Dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.

Reddito di Cittadinanza: regole da seguire

Se il richiedente è “adeguatamente formato”, dovrà siglare il Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego o un’Agenzia per il Lavoro

Se ha bisogno di ulteriore formazione, siglerà il Patto per la Formazione con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o aziende

Se non è in condizione di lavorare, siglerà il Patto per l’Inclusione Sociale che coinvolgerà sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego

Nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto di Inclusione, i beneficiari saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai comuni fino ad 8 ore settimanali

Sono esonerati dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione:

gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro

le persone che assistono figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti

Esclusi dal reddito di Cittadinanza

Sarà escluso chi:

Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale

Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione

Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni

Rifiuta la terza offerta congrua

Non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo

Fornisce dati falsi (in questo caso si rischiano da 2 a 6 anni di carcere)

Pensione di cittadinanza: chi ne ha diritto e come ottenerla

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, ecco i requisiti per ottenerla:

ISEE familiare inferiore a 9.360 euro all’anno

patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 30 mila euro

patrimonio finanziario inferiore a 6 mila euro, 8 mila se si è in coppia

Alcuni esempi:

Un pensionato che vive da solo e non ha una casa di proprietà avrà una pensione di cittadinanza di 780 euro al mese, di cui 150 euro per pagare l’affitto

Un pensionato che vive da solo e riceve solo una pensione di invalidità riceverà la pensione di cittadinanza, che con una casa di proprietà è di 630 euro al mese

Una coppia di pensionati che vive in un appartamento in affitto riceverà un’integrazione che permetterà loro di vivere con 1.032 euro al mese

