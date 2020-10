Non udente, abusi e violenze dal marito: condanna definitiva per un 50enne

C’è questo contesto a fare da sfondo ad una condanna definitiva in Cassazione per un uomo di 50 anni, salernitano, accusato di maltrattamenti aggravati Crisi nel rapporto, lei sordomuta, come il marito, picchiata anche davanti ai figli.

C’è questo a fare da sfondo ad una condanna definitiva in Cassazione per un uomo di 50 anni, salernitano, accusato di maltrattamenti aggravati