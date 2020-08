L’Ente Sordi: “Il nostro portico è diventato una latrina, il Comune faccia qualcosa”

Vercelli – Il portico di via Dante 93, dove ha sede (in una struttura messa a disposizione dal Comune) l’Ente provinciale Sordi si è trasformato in una vera latrina.

Dicono i volontari dell’Ente: “Non solo urina, ma spesso troviamo anche ricordini solidi dei cani, e forse non solo dei cani. Abbiamo ripetutamente segnalato la situazione al Comune, in particolare all’Ufficio Patrimonio, anche con tanto di documentazione fotografica, perché di tanto in tanto passi qualcuno a ripulire e a disinfettare. Nessuno ci ha ascoltati. Ora proviamo a girare le foto a voi, nella speranza che succeda qualcosa”.