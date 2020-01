Lamezia Terme – “Lo Statuto è il cuore della vita associativa e lo è ancor di più per una grande associazione come l’ENS”.

Questo è il messaggio principale ribadito durante l’Assemblea Precongressuale Regionale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) Calabria, svoltasi sabato 11 gennaio al Grand Hotel Lamezia, organizzata dal Consiglio Regionale ENS Calabria in collaborazione con la Sede Centrale ENS Roma, con l’obiettivo di coinvolgere Soci e Dirigenti ENS nel processo di rinnovamento dello Statuto, invitandoli a partecipare attivamente alla vista associativa e ad avanzare eventuali proposte di modifica dello Statuto, un documento importante che racchiude tutti quei principi e quelle idee che ispirano l’Ente Nazionale Sordi, la casa di tutta la comunità sorda italiana.

Più di cento Soci e Dirigenti ENS provenienti da tutta la regione sono intervenuti all’assemblea, fornendo spunti di riflessione ed osservazioni su eventuali proposte di modifiche statutarie raccolte nel corso delle precedenti Assemblee Precongressuali Provinciali ENS. Le proposte raccolte, evidenzino in una nota “saranno sottoposte ad un’apposita Commissione Nazionale ENS che avrà l’arduo compito di raccogliere tutte le proposte provenienti dalle Assemblee Precongressuali di tutte le regioni d’Italia e formulare il testo finale da portare alla valutazione del Consiglio Direttivo ENS, il quale proporrà le modifiche statutarie al prossimo XXVI Congresso Nazionale ENS per il rinnovo delle cariche sociali nazionali che si terrà nel mese di giugno 2020”.

Oltre a Soci e Dirigenti ENS della Calabria, sono intervenuti all’assemblea il Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, il Vice Presidente Nazionale ENS Francesco Bassani, il Segretario Nazionale Costanzo Del Vecchio e il Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello. Hanno portato i propri saluti istituzionali anche il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, e il candidato civico alle prossime elezioni regionali Carlo Tansi. Per concludere, affermano infine “cogliamo l’occasione per invitare a seguire il sito e i canali social del Consiglio Regionale ENS Calabria per rimanere sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti promossi ed organizzati dall’Ente Nazionale Sordi”.

