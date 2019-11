La seduta di ieri è stata interrotta per consentire di soccorrere Nicola Corradi. L’anziano veronese, già sottoposto agli arresti domiciliari, si è sentito male e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il processo continuerà con la fine della trattazione da parte dell’accusa, poi sarà la volta del legale che difende i tre imputati. In seguito, i giudici si possono prendere dei giorni per raggiungere una sentenza.

E dall’Argentina, il caso di don Corradi potrebbe essere portato in Italia, attraverso la onlus Rete L’Abuso, la quale due anni fa aveva presentato tre fascicoli sul caso argentino alla Procura della Repubblica di Verona. Secondo l’associazione, infatti, furono abusati anche alcuni minori affidati all’istituto Provolo di Verona, sede centrale e responsabile giuridico della Compagnia di Maria per l’educazione dei sordomuti.

Come ci aspettavamo e come avevamo chiesto di accertare già nel primo dei tre fascicoli depositati, la procura archiviò la sola posizione del vescovo di Verona Giuseppe Zenti, attribuendone però la responsabilità alla Compagnia di Maria, ravvisando che questa era al corrente delle tendenze pedofile del prete, già nel gennaio del 1970 – scrive la Rete L’Abuso -. Purtroppo in tutti questi anni, gli ex allievi dell’istituto non hanno mai depositato una sola denuncia alla procura, trovandosi così oggi prescritti. La cosa invece potrebbe essere diversa per quelle depositate nel 2017, in quanto i reati accertati in Argentina sono recenti e non ancora prescritti. Nei tre fascicoli che la Rete ha depositato a Verona, si accusavano le gerarchie di aver violato il 2 comma dell’articolo 40 del codice penale che recita “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”. Ovvero, la Compagnia di Maria per l’educazione dei sordomuti, sarebbe responsabile non tanto della condotta di don Corradi, ma del fatto, che pur sapendo delle sue tendenze pedofile, questa non si sia mossa per evitare che il Corradi ne commettesse altre.