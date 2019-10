Gli agenti sono riusciti a contattare i fratelli dell’uomo, che hanno spiegato i motivi del suo allontanamento. Si è così attivata la rete di soccorso“

Salvato dal pronto intervento degli agenti della Polfer di Bari, che lo hanno assistito nell’udienza davanti al giudice tutelare. Si conclude con il lieto fine la vicenda di un uomo, sordomuto e ipovedente, fermato tempo fa dai poliziotti del Settore operativo di Bari Centrale mentre vagava solo e disorientato nella Stazione di Bari. In quell’occasione era necessario richiedere l’intervento del personale medico del 118 e del Pis – Pronto intervento sociale del Comune per fornirgli adeguata assistenza.“

Con non poche difficoltà – spiegano dalla Polfer in una nota – sono stati rintracciati i fratelli che hanno spiegato come da qualche settimana, a causa della morte improvvisa del padre, l’anziana madre non era in grado di assistere e di tenere a bada il figlio, che aveva preso l’abitudine di allontanarsi da casa da solo”. Si è così attivata la rete assistenziale per dare supporto all’uomo in difficoltà.“

