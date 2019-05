La nuova borsista presto volerà negli Stati Uniti per un’esperienza formativa unica, che le permetterà di realizzare un progetto innovativo in favore dei bambini sordi italiani

Roma, 30/04/2019 – 18:45 (informazione.it – comunicati stampa – società) Roberto Wirth, Presidente del Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), è felice di presentare Susanna Ricci Bitti, vincitrice della Borsa di Studio “Fulbright – Roberto Wirth” 2019/2020.

La nuova borsista è stata selezionata presso la Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, da una commissione di esperti in sordità, rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e della Gallaudet University, Washington D.C. (USA).

Proprio la Gallaudet presto accoglierà la vincitrice, la quale è impaziente di studiare il modello di educazione bilingue (lingua dei segni e lingua parlata/scritta) applicato negli Stati Uniti, al fine di elaborare e realizzare un progetto di bilinguismo innovativo, rivolto ai bambini sordi italiani da 0 a 6 anni

Susanna Ricci Bitti è sorda e si è laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma. Di lei colpiscono la preparazione, la spiccata curiosità e l’impegno quotidiano nell’ambito della sordità, a livello nazionale e internazionale: la nuova borsista ha vissuto un’esperienza di internship in “Communication and Media Office” alla European Union of the Deaf (Belgio) e da anni collabora come redattrice editoriale con Il Treno Soc. Coop. Soc.le Onlus, contribuendo alla creazione di materiali bilingui in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Italiano per bambini sordi. In particolare, Susanna ha curato il progetto editoriale della collana di fumetti “Sordi: ieri e oggi” e la realizzazione di due librotti cartonati bilingui, “I giochi” e “In campagna”, per la collana “Primi Segni”. Attualmente è Vice Presidente Nazionale del Comitato Giovani Sordi Italiani.

Grazie a questo curriculum e alla borsa di studio “Fulbright – Roberto Wirth”, Susanna farà molta strada, per se stessa e per i piccoli sordi che la aspettano al suo rientro dagli Stati Uniti!

La borsa di studio è stata creata nel 1992 da Roberto Wirth con l’obiettivo di offrire ai giovani sordi italiani l’opportunità di frequentare la Gallaudet University, unico ateneo al mondo bilingue (American Sign Language e Inglese), accessibile agli studenti sordi. Negli Stati Uniti, i borsisti hanno la possibilità di specializzarsi in un’area che apporti beneficio ai bambini sordi italiani, sul piano psicologico ed educativo.

La borsa di studio fa parte del prestigioso Programma Fulbright Italiano e da oltre 25 anni è finanziata dal Dott. Wirth, il cui impegno è stato riconosciuto con un premio speciale, consegnato dall’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg, in occasione del 70° anniversario del Programma (2018).

Per informazioni:

Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus

Via Nomentana 56 – 00161 Roma

T. 06/89561038 – C. 331 85 20 534

e-mail: info@cabss.it

www.cabss.org

Per maggiori informazioni

Sito Web http://cabss.org/comunicati-stampa-cabss-onlus/

Contatto Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus

Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus

Piazza Trinità dei Monti, 6

00187 Roma Italia

info@cabss.it

0689561038

Ufficio Stampa

Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (Leggi tutti i comunicati)

(Roma) Italia

info@cabss.it CABSS Onlus(Roma) Italiainfo@cabss.it

https://www.informazione.it