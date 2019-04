Lamezia Terme – Si chiama Jakaria , ha 22 anni ed è sordomuto. Fino a ieri mattina è stato ospite dello Sprar della comunità Progetto Sud ma da più di 24 ore non si hanno più notizie di lui, ecco perché gli operatori hanno lanciato un appello pubblico anche sui canali social, per tentare di rintracciarlo. Jakaria, infatti, convive con una condizione di fragilità e – fanno sapere dallo Sprar – non conosce la lingua dei segni, non sa leggere e scrivere ed ha delle oggettive difficoltà di orientamento.

È originario del Burkina Faso ed ha raggiunto Lamezia Terme quattro mesi fa , in uscita dal Cara di Crotone che è stato costretto a lasciare per via del decreto Salvini.

Da quel che gli operatori sono riusciti a ricostruire, il ragazzo sarebbe uscito dal suo alloggio ieri nella primissima mattinata, non portando nulla con sé. Chiunque abbia notizie, può rivolgersi al contatto della Progetto Sud 096823297

http://www.lametino.it