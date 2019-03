Iman Mouhssine, diciassettenne residente a Mogliano, è sparita lunedì mattina dopo essere partita per andare all’alberghiero di Lancenigo dove non è mai arrivata. Ricerche in corso

Aiutatemi a trovare mia figlia». E’ questo l’appello disperato lanciato sui social network dalla mamma di Iman Mouhssine, studentessa sordomuta sparita da casa lunedì mattina, 11 marzo.

Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, la giovane residente a Mogliano era partita, come ogni mattina, alla volta dell’istituto Alberini di Lancenigo per iniziare una nuova settimana di lezioni ma a scuola non è mai arrivata. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine che si sono subito messi alla ricerca della ragazza. In Rete la mamma ha lanciato un accorato appello per ritrovarla. Le ricerche si sono concentrate soprattutto in centro a Treviso dove Iman sembra essere stata vista da un passante lunedì mattina, verso le ore 8, nei pressi dell’ex McDonald a Ponte San Martino. Da quel momento in poi nessuna traccia dell’adolescente. La scorsa estate la giovane si era già allontanata da casa salvo poi rientrare da sola dopo alcuni giorni. La speranza è che Iman possa tornare a casa anche stavolta. Amici e insegnanti dell’alberghiero sono molto preoccupati ma al telefono la giovane continua a non rispondere. Chi pensasse di averla vista in questi ultimi giorni è pregato di mettersi subito in contatto con le forze dell’ordine.

